Пожилой водитель врезался в бетонную опору моста в Минводах

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Минеральных Водах, на 338 километре трассы «Кавказ», водитель «Хендэ Солярис» не справился с управлением и въехал в бетонную опору моста. Причем автомобиль вылетел за разрелитель и оказался между двумя направлениями движения. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— С травмой головы и грудной клетки 58-летний водитель, житель Минераловодского округа, доставлен в больницу, ему назначено амбулаторное лечение, – сообщает пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель не является злостным нарушителем правил дорожного движения. В момент аварии он был трезвый. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Другая авария произошла на трассе в Туркменском округе Ставрополья. Автомобиль «Черри» выехал на встречную полосу и протаранил «Хендэ». На месте происшествия погибли мать и ее два малолетних ребенка.