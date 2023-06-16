Директор коммерческой организации в Ставрополе попался на взятке в 10 млн

За взятку в 10 млн директору организации в Ставрополе светит срок Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставрополе директор коммерческой организации попался на взятке в 10 млн рублей. С июня 2020 года по май 2021 года подозреваемый через посредников передал деньги юристу, чтобы тот помог избежать ответственности за налоговое правонарушение. Правда, взяткополучатель ничем помочь не мог.

— Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), – сообщили о деле директора в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Дело завели по материалам СКР и МВД, расследование продолжается. Одновременно с этим на юриста также завели уголовное дело по статье 159 УК РФ, так как он брал деньги, а обязательства выполнять не собирался. Все взятки злоумышленник потратил на себя.