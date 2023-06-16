Ингушетия договорилась с Запорожской областью о сотрудничестве

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Фото: правительство Ингушетии

Ингушетия и Запорожская область договорились о сотрудничестве. Главы регионов Махмуд-Али Калиматов и Евгений Балицкий подписали соглашение на XXVI Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В рамках договора стороны будут помогать друг другу в развитии многих сфер, в том числе – промышленности, аграрного комплекса, торговли и туризма. Регионы будут организовывать совместные выставки, конференции, семинары, круглые столы и совещания.

– Уверен, что этот договор повлияет на повышения качества жизни и благополучия жителей наших регионов. Мероприятия в рамках соглашения позволят нам лучше узнать друг друга, произвести культурный обмен, укрепить наши дружеские связи, – отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Губернатор Запорожья Евгений Балицкий заявил, что уже наметил поездку в республику для обмена образовательным опытом.

– Нам надо многому учиться, чтобы интегрироваться в Россию, в ее многонациональность, в ее разные культуры. Мы хотим, чтобы наши дети ездили по нашей большой родине, смотрели и учились тому, как надо любить друг друга в многонациональной стране. Нам вместе строить и созидать, – прокомментировал соглашение Балицкий.

В мае 2023 года делегация Ингушетии во главе с руководителем администрации Главы и правительства республики Джамбулатом Оздоевым уже посещали Токмакский район Запорожской области.