Злостный нарушитель ПДД вылетел в кювет и сломал нос на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Туркменском округе Ставрополья, на 83 километре трассы «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч», водитель «Changan» не справился с управлением из-за того, что разогнал автомобиль до опасной скорости. Машина вылетела в кювет, где несколько раз перевернулась.

— В результате 51-летний водитель с травмой головы и переломом носа доставлен в больницу. Установлено, что за последние два года пострадавший 18 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

У водителя взяли кровь на анализы для установления состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка.

Другая авария на этой трассе стала смертельной. На 90 километре дороги водитель «Черри» выехал на встречную полосу и протаранил «Хендэ». На месте происшествия погибли мать и двое ее малолетних детей.