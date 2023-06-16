На Ставрополье пройдут памятные акции ко Дню памяти и скорби

Фото: минкультуры Ставропольского края

В Ставропольском крае с 15 по 22 июня пройдут памятные акции ко Дню памяти и скорби. Большая часть мероприятий пройдет 21 и 22 июня. Сначала во всех муниципальных образованиях региона пройдут «Огненные картины войны». Там покажут инсталляции, посвященные ВОВ. В Невинномысске из тысячи горящих лампад выложат огненную картину в знак памяти Великой Отечественной войны и знак поддержки российских солдат.

Акция «Свеча памяти» будет идти все два дня. Во всех муниципалитетах региона будут зажжены свечи памяти, участники отдадут дань уважения тем, кто погиб в годы войны и сражался с нацизмом.

Всероссийская акция «Минута молчания» начнется 22 июня в 12:15 – время и дата, когда объявили о начале Великой Отечественной войне. В это время все телеканалы и радиостанции на одну минуту прекратят вещание.

Торжественно-траурные митинги, посвященные Дню памяти и скорби, пройдут после 12:15 22 июня. На некоторых мемориалах региона начнется караул, а жители и гости возложат цветы и почтут память павших минутой молчания.

Всероссийская акция «Пост №1» пройдет в Труновском округе в селе Подлесное у памятника погибшим воинам и на центральной площади Буденновска. На мероприятии юнармейцы возлагают венки к мемориалам воинской славы и заступают в Почетный караул.

Также в регионе пройдут другие акции: квест «Тропа памяти» в Ессентуках 21 июня, Акция «Чистая память» в селе Кочубеевском 20 июня, Торжественное построение «41-завещаю помнить!» в Буденновске 22 июня, «Журавли нашей памяти» в Железноводске 22 июня и другие.