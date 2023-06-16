Житель Ставрополья украл 1,5 млн рублей у односельчанина и купил машину

Житель Ставрополья украл 1,5 млн у односельчанина и купил машину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Кочубеевском на Ставрополье в полицию пришел местный житель с заявлением о краже. Мужчина хранил деньги в гараже дома, однако в какой-то момент сбережения пропали. Сотрудники узнали, что к краже причастен 28-летний односельчанин, который занимался ремонтными работами у потерпевшего.

— В отделе полиции молодой человек в содеянном сознался, пояснив, что узнал о хранящейся крупной сумме денег из разговоров с родственниками потерпевшего и обыскал гараж, воспользовавшись тем, что хозяин забыл его запереть, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Обнаружив деньги, злоумышленник украл их и перестал выходить на связь. На краденное он купил себе «Ладу Приору», а остальные сбережения потратил. Осталось только 80 тысяч рублей, которые позже вернут законному владельцу.

На вора завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.