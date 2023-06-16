Эксперты Сбера рассказали, что будет с рынком ESG-облигаций. Фото: sberbank.ru

Рынок устойчивого финансирования в России адаптировался к новым условиям и начиная со второй половины 2022 года демонстрирует медленный рост, отметил на полях ПМЭФ первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин: «По прогнозам, в 2023 году рынок ESG-облигаций вырастет до 400 млрд руб. после падения этого рынка в прошлом году вдвое, до 106 млрд рублей».

В том числе в 2022 году бизнес на Юге и Северном Кавказе демонстрировал рост ESG-инвестиций. Особенно активно - в Ставропольском крае, Ростовской области и Северной Осетии-Алании. Суммарный портфель ответственного финансирования Сбера на Юге и Северном Кавказе приблизился к 28 млрд рублей.

Ирина Ткаченко, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы сохраняем курс развития как социально ответственной компании и заинтересованы в повышении вовлеченности в ESG-повестку со стороны всех партнёров и клиентов. По итогам прошлого года портфель ответственного финансирования Юго-Западного банка уже составил 27,8 млрд рублей. Отмечу, что в 2023 году мы продолжаем работу по развитию инфраструктуры и внедрению инструментов, обеспечивающих более высокие темпы включения бизнеса в ESG-трансформацию. По оценкам Сбера, в этом году рынок ответственного финансирования бизнес-проектов на Юге России и в СКФО вырастет ещё на 30%. В первую очередь, - в недвижимости, АПК, промышленности, энергетике, торговле и туризме».

Заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко. Фото: Антон КУРАШЕНКО

В целом же Сбер планирует увеличить портфель ответственного финансирования (в него входят «зеленые», социальные и ESG-кредиты) в 2023 году до 1,7 трлн руб. Сейчас он уже превышает 1,5 трлн рублей. Как отмечают эксперты, рост портфеля говорит о том, что заемщики не только не заморозили текущие зеленые проекты, но и планируют новые.

Также перед Сбером стоит задача достичь собственной углеродной нейтральности к 2030 году. Для этого снижается потребление бумаги, офисной техники, пластика, электроэнергии и воды, осуществляется переход на возобновляемые источники энергии и электромобили, идет сортировка отходов. А в 2022 году 180 млн рублей на электричестве помог сэкономить искусственный интеллект: он рассчитал, когда, где и насколько можно сократить потребление. Это помогло не только снизить издержки, но и сократить вредное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, в прошлом году начался переход на зелёную электроэнергию — всего было использовано 71 млн кВтч из экологически чистых источников. Они обеспечили 7% энергопотребления банка, а 27 офисов уже полностью перешли на возобновляемые источники. Также компания сэкономила 227 млн листов А4 за счёт отказа от бумажного документооборота, что помогло спасти от вырубки 19 000 деревьев.