«Россети Северный Кавказ» завершили ремонт самой высокогорной подстанции России

Фото: «Россети»

Специалисты «Россети Северный Кавказ» завершили плановые работы по ремонту оборудования ключевого питающего центра Приэльбрусья – подстанции «Героев Эльбруса». Это самая высокогорная подстанция в России, энергообъект расположен на высоте 2 100 метров над уровнем моря.

Подстанция «Героев Эльбруса» обеспечивает электроснабжение многочисленных объектов туристической и социальной инфраструктуры популярного отечественного курорта, трех населенных пунктов, трех систем канатных дорог. До 2020 года питающий центр работал под названием «Терскол» и был переименован к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в честь защитников Приэльбрусья. В марте 2005 года энергообъект был полностью разрушен лавиной, но с учетом его важности, меньше чем через год был возведен заново в более безопасном месте.

— Действующая мощность подстанции позволяет оперативно резервировать и переводить нагрузку с одной линии на другую в случае возникновения нештатных ситуаций. Длительность технологических нарушений сведена к минимуму, - уточнил директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров.