Водителю с психическим заболеванием незаконно выдали права на Ставрополье

Водитель на Ставрополье незаконно получил права Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минеральных Водах прокуратура провела проверку безопасности движения по факту выдачи водительского удостоверение водителю с психическим заболеванием. Медицинская комиссия не должна была выдавать разрешение, так как мужчина имеет противопоказания, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Управление транспортным средством лицом, страдающим психическим заболеванием, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к ДТП, прокурором в суд направлен иск с требованием о прекращении права гражданина на управление транспортным средством, – пишет ведомство.

Исковые требования прокурора удовлетворили, теперь водителя лишат прав, так как ездить за рулем ему нельзя. Исполнение решение суда находится на контроле ведомства.