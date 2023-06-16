На Ставрополье мужчина избил до смерти сына испугавшейся угроз соседки

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Изобильненском округе Ставропольского края местная жительница испугалась угроз своего 45-летнего сына, который был пьяный. Она обратилась к соседу, который пришел успокаивать буйного мужчину. Только вот ныне подозреваемый не рассчитал силы и убил потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— 47-летний подозреваемый нанес сыну женщины несколько ударов руками и ногами в область головы и туловища. От полученных повреждений через непродолжительное время потерпевший скончался в больнице, – пишет ведомство.

На фигуранта завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Следователи задержали подозреваемого и посадили в СИЗО. Расследование продолжается.