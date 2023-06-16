Подросток взял отцовский автомобиль и устроил аварию на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Изобильненском округе Ставропольского края, на 10 километре трассы «Сенгилеевское – Новотроицкое», водитель «Хендэ Элантра» в нарушение правил дорожного движения выехал на встречную полосу для обгона. Навстречу ехал «BMW», в который врезался автомобиль-нарушитель. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— С травмами в больницу доставлены оба водителя. За рулем «Хендэ» находился 17-летний житель Изобильного, который в силу возраста прав не имеет. Автомобиль принадлежит отцу пострадавшего: подросток воспользовался оставленными ключами от авто и решил прокатиться, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, парень уже был участником аварии, но в качестве пассажира. Тогда он получил травму головы, а сейчас сломал ребра. По факту происшествия проводится проверка, к ней подключили родителей. На парня составили протоколы за отсутствие прав и езду без страховки.