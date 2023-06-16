Синергия бизнеса: «Ростелеком» представил ставропольским предпринимателям цифровые решения с CRM

В ходе конференции участники подробно рассмотрели несколько кейсов успешного внедрения CRM-систем. Фото: rt.ru

«Ростелеком» представил комплекс цифровых решений для малого и среднего бизнеса Ставрополя на конференции «День автоматизации». Организатором мероприятия выступил партнер национального провайдера — компания «CRM-Vision». Центральной темой встречи, объединившей более 50 представителей деловых кругов краевой столицы, стала автоматизация бизнес-процессов за счет интеграции CRM-систем*.

«За сложной формулировкой стоят простые в использовании, но эффективные для бизнеса программные продукты. Половина дела – привлечь, но не менее важно удержать клиента и сделать его постоянным. CRM поможет выстроить долгосрочные отношения с заказчиками, не допустить ошибок в работе персонала и как итог увеличить продажи. С “Ростелекомом” мы создаем экосистему ИТ-решений, которые легко адаптируются под индивидуальные потребности предпринимателей», — рассказал Михаил Амироков, директор компании «CRM-Vision».

Встреча объединила более 50 представителей деловых кругов краевой столицы. Фото: rt.ru

В ходе конференции участники подробно рассмотрели несколько кейсов успешного внедрения CRM-систем. «Виртуальная АТС» — сервис «Ростелекома», который сегодня применяют многие компании Ставропольского края. Благодаря многоканальному номеру облачная телефония позволяет принимать звонки в неограниченном количестве, настраивать переадресацию, записывать разговоры, изучать статистику и др. В сервисе «Виртуальная АТС» предусмотрена настройка CRM. После интеграции системы данные о клиенте при первом обращении сохраняются автоматически и последующие разговоры строятся с учетом поступающей информации. Таким образом любой менеджер может быстро настроить правильную коммуникацию с клиентом без дополнительных перезвонов и уточнений.

«Сервисы “Ростелекома” позволяют оперативно наладить безопасные каналы коммуникации, настроить таргетированное продвижение товаров и услуг, в том числе удаленно. Привлекая партнеров, мы расширяем линейку интеллектуальных продуктов на базе одних и тех же технологий, которые помогают бизнесу без дополнительных затрат сохранять фокус на главном – непрерывности производства и заботе о клиентах», — отметил Алексей Шаларь, советник директора Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

Сервисы “Ростелекома” позволяют оперативно наладить безопасные каналы коммуникации, настроить таргетированное продвижение товаров и услуг, в том числе удаленно. Фото: rt.ru

Предприниматели могут подключить облачный сервис «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» со скидкой 50%. Специальное предложение действует до 31 августа 2023 года. Для участия в акции необходимо заполнить заявку на сайте или позвонить по телефону 8 800 302 38 10.

* CRM-система (Customer Relationship Management) — способ управления взаимоотношениями с клиентами и оптимизации бизнес-процессов с помощью специального программного обеспечения.

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