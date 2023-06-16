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НовостиПроисшествия16 июня 2023 14:14

Пенсионер со Ставрополья перечислил мошеннику 850 тысяч рублей

На неизвестного завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Пенсионер со Ставрополья отдал мошеннику 850 тысяч рублей

Пенсионер со Ставрополья отдал мошеннику 850 тысяч рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В полицию Изобильненского округа Ставрополья пришел 71-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Несколько дней на телефон потерпевшего звонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник убедил пенсионера, что может помочь мужчине погасить кредит, а также снять арест с автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Он убедил перевести на продиктованные счета в общей сложности 850 тысяч рублей. Введенный в заблуждение мужчина выполнил указания, однако, когда спустя время обещания не были выполнены, понял, что общался с мошенником, и обратился с заявлением в окружной отдел внутренних дел, – пишет ведомство.

На неизвестного завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Местонахождение мошенника устанавливают. Полиция Ставрополья просит людей быть бдительными при общении с незнакомцами.