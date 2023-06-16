Пенсионер со Ставрополья перечислил мошеннику 850 тысяч рублей

Пенсионер со Ставрополья отдал мошеннику 850 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В полицию Изобильненского округа Ставрополья пришел 71-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Несколько дней на телефон потерпевшего звонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник убедил пенсионера, что может помочь мужчине погасить кредит, а также снять арест с автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Он убедил перевести на продиктованные счета в общей сложности 850 тысяч рублей. Введенный в заблуждение мужчина выполнил указания, однако, когда спустя время обещания не были выполнены, понял, что общался с мошенником, и обратился с заявлением в окружной отдел внутренних дел, – пишет ведомство.

На неизвестного завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Местонахождение мошенника устанавливают. Полиция Ставрополья просит людей быть бдительными при общении с незнакомцами.