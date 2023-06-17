На Ставрополье начнут бесплатно готовить специалистов для восполнения дефицита в АПК региона

Обучение будет реализовано за счет средств университета. Фото: ncfu.ru

В Ставропольском крае приступят к восполнению дефицита специалистов в агропромышленной сфере региона. Уже в этом году пройдет набор в магистратуру по программе «Мехатроника и агрокибернетика».

Студенты познакомятся с передовыми технологиями и современной техникой. Фото: ncfu.ru

- Сельское хозяйство - важнейший элемент экономики России. Ключевой этап производства в данной отрасли - сбор и переработка урожая. Чтобы достичь максимальной эффективности и минимизировать потери, нужно использовать передовые технологии и оборудование. Наша задача - создать рынок высококвалифицированных, междисциплинарных специалистов, отвечающих за разработку и внедрение инновационных технологий, направленных на автоматизацию сельзохпредприятий, - объяснил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Сочетание мехатроники и агрокибернетики позволяет создавать автоматизированные системы. Фото: ncfu.ru

Обучение будет реализовано за счет средств университета. Практику студенты пройдут на базе крупных предприятий и компаний региона. Соответствующие соглашения между ними и вузом уже достигнуты. А сразу после окончания обучения выпускники смогут приступить к выполнению производственных задач.

Практику студенты пройдут на базе крупных предприятий и компаний региона. Фото: ncfu.ru

- Мехатроника и агрокибернетика имеют множество применений. В частности, в оснащенных современными системами тракторах и комбайнах, которые выполняют целый ряд функций без участия оператора. Сочетание этих двух дисциплин позволяет создавать автоматизированные системы, способные управлять как отдельными механизмами, так и в целом процессом производства сельхозпродукции. Это увеличит производительности и эффективность работ, - рассказал доктор технических наук, профессор кафедры пищевых технологий и инжиниринга СКФУ Сергей Бабенышев.