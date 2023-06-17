Четыре взрослых и три ребенка погибли в аварии с двумя авто в Ингушетии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ингушетии

На 595 километре трассы «Кавказ» в Ингушетии произошла авария с двумя автомобилями – ВАЗ-21112 и «Мерседес». В дежурную часть МЧС поступило сообщение о происшествии, на место выехали специалисты. В ДТП погибли семь человек, в том числе три ребенка.

Спасатели начали вытаскивать пострадавших из автомобилей. Для этого задействовали 13 человек и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ингушетии. За проверку происшествия взялась республиканская прокуратура.

— Прокуратурой в порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о несовершеннолетних, – пишет пресс-службе ведомства.

Ведомство при наличии оснований вынесет исчерпывающую меру реагирования. Правда, неизвестно, что произошло, кто стал причиной ДТП и кого будут наказывать за трагедию.