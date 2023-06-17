Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье 18 июня Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение на 18 июня. Ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер 20-23 м/с, из-за которых повышается опасность ЧП и ЧС природного характера. Между тем прошлое предупреждение продлевали до 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— Существует вероятность подтопления низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, – пишет ведомство.

Также есть опасность обрыва воздушных линий ЛЭП, повреждений кровли и остекления зданий, разрушения слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Пешеходам и водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дороге, в особенности на перекрестках и пешеходных переходах. Не стоит долго оставаться под деревьями, зданиями и ЛЭП. В посещении следует отойти от окон не пользоваться электроприборами в грозу.