Прямые рейсы из Ставрополя в Сочи будут летать со 2 июня

Фото: пресс-служба международного аэропорта Ставрополя

Из Ставрополя в Сочи появится прямой рейс. 2 июня, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Ставрополя, начнутся полеты на российский курорт.

Ведомство отмечает, что вопрос по поводу рейсов в Сочи стал самым популярным за последние два месяца.

По вторникам рейс A4 856 «Ставрополь – Сочи» будет вылетать во вторник в 19:50, а по воскресеньям – в 10:00.

Обратный рейс A4 855 «Сочи – Ставрополь» будет вылетать во вторник в 17:25, а по воскресеньям – в 07:35.

Расчетное время пути, рассказали в аэропорту, составляет примерно 1 час.