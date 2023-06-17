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НовостиПроисшествия17 июня 2023 12:15

Семиклассница выпала из окна многоэтажного дома на Ставрополье

СКР проводит проверку по данному факту
Данил ЮРКОВ
Семиклассница выпала из окна четвертого этажа на Ставрополье

Семиклассница выпала из окна четвертого этажа на Ставрополье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Александровском на Ставрополье из окна многоэтажного дома выпала девочка-подросток. Перед этим, сообщили в социальных сетях, 14-летняя школьница поссорилась с родителям. В СКР подтвердили информацию, но про конфликт не упоминали.

— В СКР по Ставропольскому краю проводится проверка. Девочка жива, находится в больнице. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Подростка госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом ноги. Семиклассница упала с четвертого этажа и получила не столь серьезные травмы, которые могла. Проверка продолжается.