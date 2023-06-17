Семиклассница выпала из окна многоэтажного дома на Ставрополье

Семиклассница выпала из окна четвертого этажа на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Александровском на Ставрополье из окна многоэтажного дома выпала девочка-подросток. Перед этим, сообщили в социальных сетях, 14-летняя школьница поссорилась с родителям. В СКР подтвердили информацию, но про конфликт не упоминали.

— В СКР по Ставропольскому краю проводится проверка. Девочка жива, находится в больнице. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Подростка госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом ноги. Семиклассница упала с четвертого этажа и получила не столь серьезные травмы, которые могла. Проверка продолжается.