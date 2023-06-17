Мотоциклист на Ставрополье погиб в аварии из-за нарушителя

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Шпаковском округе Ставрополья, на 572 километре трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь», на повороте к хутору Ташла водитель грузовой ГАЗели не предоставил преимущество в движении и сбил мотоциклиста. Водитель «Сузуки» ехал прямо по встречному направлению. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— От полученных травм мотоциклист, 25-летний житель Старомарьевки, скончался на месте. За рулем ГАЗели находился 34-летний житель Михайловска, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Экспертиза покажет, был ли трезвый водитель. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Другой мотоциклист на Ставрополье оказался в коме после аварии, которую сам и спровоцировал. С переломом основания черепа и в состоянии комы в больницу доставили 82-летнего водителя мотоцикла. Сейчас проводится проверка.