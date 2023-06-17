Жителя Ингушетии осудили за похищение человека и избиение полицейского

Ранее судимого жителя Ингушетии осудили за ряд преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Экажево к 7 годам колонии строго режима приговорили ранее судимого местного жителя. Ныне осужденный 13 марта 2020 года вместе с другими мужчинами проник в чужой дом и похитил хозяина, показав пистолет и угрожая насилием. Однако потерпевший спрятался в другой комнате, а злоумышленники переключились на другую жертву.

— Увидев во дворе дома родного брата хозяина дома – инвалида 1 группы, совершили его похищение, поместили в багажное отделение автомобиля и увезли в неустановленное место, где удерживали не менее 5 часов, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ингушетии.

В тот же день полицейские преследовали злоумышленников, чтобы задержать. Они привезли правоохранителей к дому в селе, где толпа мужчин отбилась от задержания и избила сотрудников.

На ныне фигуранта завели уголовные дела за проникновение в жилище, покушение на похищение и похищение человека и избиение сотрудника полиции. Суд признал вину злоумышленника и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 50 тысяч рублей.