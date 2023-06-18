Ставропольский аграрный университет вошел в консорциум вузов МГИМО

Ректоры МГИМО и СтГАУ Анатолий Торкунов и Владимир Ситников. Фото: stgau.ru

«Международный "шерпа"* российского туризма» - это стратегический проект МГИМО в рамках госпрограммы «Приоритет 2030» для продвижения российских регионов в качестве субъектов международного въездного туризма с помощью региональных вузов, которые способны раскрыть региональный рекреационный, культурный и инвестиционный потенциал, а также подготовить кадры для мультипликации эффекта местной привлекательности. Теперь к реализации проекта подключился Ставропольский государственный аграрный университет. Он вошел в консорциум вузов МГИМО.

- Высшие учебные заведения намерены объединить свои возможности и потенциал в научно-исследовательской сфере для реализации данного проекта. Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2023 подписали ректоры МГИМО и СтГАУ Анатолий Торкунов и Владимир Ситников. В нынешних условиях крайне важно обеспечить прямой доступ студентов и преподавателей к ведущим научным центрам страны. Поэтому идет активная работа над запуском совместных сетевых программ и исследований, а также созданием новых зеркальных лабораторий, - прокомментировали в пресс-службе СтГАУ.

В рамках договоренностей ставропольский вуз примет участие в образовательных программах МГИМО, связанных с туризмом, индустрией гостеприимства и мировыми аграрными рынками. Помимо этого местные ученые приступят к анализу, сбору и интерпретации данных для создания карты туризма на сельских территориях Ставрополья в рамках проекта «Туристский атлас».

* Шерпы (в единственном числе шерп и шерпа) - проживающая в Индии и Восточном Непале народность. Одно из их традиционных занятий - участие в сложных восхождениях на горные вершины в качестве носильщиков-проводников. В их честь даже назван вездеход-амфибия. Со временем туристы стали называть «шерпом» любого горного проводника или носильщика в гималайских экспедициях. Затем это слово перекочевало в другие языки в более широком смысле, им обозначают любого гида, инструктора или проводника в любых ситуациях, не только в походах.