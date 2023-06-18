Из-за неправильного лечения у девочки началась эпилепсия. Но отменить препараты уже нельзя

Девочка оказалась заложницей лекарств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ставропольского управления ведомства Игорю Иванову доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах по громкому делу.

- В средствах массовой информации появилось сообщение, что при проведении обследования девочке был поставлен неверный диагноз. Теперь она вынуждена проходить длительное лечение. СУ СКР по СК незамедлительно организована процессуальная проверка, - сообщает пресс-служба Следкома РФ.

По предварительным данным, речь идет о ситуации, произошедшей в прошлом году в Петровском округе. Там девочка попала в больницу, где ей назначили препараты для эпилептиков. Позже выяснилось, что ребенка не эпилепсия, а доброкачественная опухоль мозга. Но пить препараты, у которых много побочных эффектов (подавленность, проблемы с памятью, тремор), придется несколько лет - в противном случае у девочки возникнут эпилептические припадки.

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