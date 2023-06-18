Сильно пьяный водитель сбил в Ставрополе дорожного рабочего

Водитель проигнорировал дорожные знаки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе в ночь на 18 июня 2023 года на проспекте Юности произошла авария. По информации краевого управления ГИБДД, там проходили дорожные работы. Предупреждающие знаки были выставлены, но владелец ЗАЗ ШАНС внимания на них не обратил и сбил дорожного рабочего. Как позже выяснилось, водитель был сильно пьян.

- За рулем находился 34-летний житель Невинномысска. Он прошел освидетельствование. Прибор показал наличие 1,03 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. Это считается сильной степенью опьянения, - уточнили в пресс-службе УГИБДД по СК.

ДТП случилось ночью. Фото: УГИБДД по СК

Проверка по факту ДТП продолжается. В отношении водителя уже составлен административный протокол. По части 1 статьи 12.8 КоАП РФ нарушителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Пострадавший рабочий находится в больнице. У него диагностирована травма головы и ушибы конечностей.