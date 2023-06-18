Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2023 12:07

Сильно пьяный водитель сбил в Ставрополе дорожного рабочего

Нарушитель может остаться на два года без прав
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
Водитель проигнорировал дорожные знаки

Водитель проигнорировал дорожные знаки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе в ночь на 18 июня 2023 года на проспекте Юности произошла авария. По информации краевого управления ГИБДД, там проходили дорожные работы. Предупреждающие знаки были выставлены, но владелец ЗАЗ ШАНС внимания на них не обратил и сбил дорожного рабочего. Как позже выяснилось, водитель был сильно пьян.

- За рулем находился 34-летний житель Невинномысска. Он прошел освидетельствование. Прибор показал наличие 1,03 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. Это считается сильной степенью опьянения, - уточнили в пресс-службе УГИБДД по СК.

ДТП случилось ночью. Фото: УГИБДД по СК

ДТП случилось ночью. Фото: УГИБДД по СК

Проверка по факту ДТП продолжается. В отношении водителя уже составлен административный протокол. По части 1 статьи 12.8 КоАП РФ нарушителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Пострадавший рабочий находится в больнице. У него диагностирована травма головы и ушибы конечностей.