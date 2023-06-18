В 20-метровую пропасть в КБР рухнула машина с тремя людьми

Трасса, на которой произошла трагедия, находится на участке со сложным рельефом. Фото: Google-карты

В Кабардино-Балкарии 18 июня 2023 года на трассе Чегем - Булунгу произошла страшная авария. Об этом рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Легковой автомобиль рухнул в обрыв с высоты примерно в 20 метров. После этого машина загорелась.

- Спасатели извлекли тела погибших и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшедшего выясняются, - сообщили в Эльбрусском ВПСО.

Трасса, на которой случилась трагедия, находится на территории со сложным рельефом. Она достаточно узкая, машинам сложно разъехаться, здесь есть серпантины. Один отрезок дороги длиной около 12 км отремонтировали ранее, а в январе 2023 года приступили к новому участку. Строители говорят, что этот объект - повышенной сложности из-за горной местности и большого объема работ, который надо проделать в русле реки для разработки грунта и дальнейшего расширения трассы. Завершить обновление очередного участка трассы планируется только в 2024 году.

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