Уволен и заключен под арест начальника тыла, присвоивший 3,6 млн рублей на Ставрополье

На уборке были похищены огромные средства Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставропольском крае по материалам краевых управлений ФСБ и МВД возбуждено уголовное дело против уже бывшего начальника тыла отдела полиции по Петровскому городскому округу. Мужчина (по предварительным данным, он находился в звании подполковника) обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации Следственного управления СКР по СК, подозреваемый придумал схему, которая позволила ему присвоить 3,6 млн рублей.

- С апреля 2017 года сотрудник Петровского ОМВД заключал контракты с индивидуальным предпринимателем на уборку административного здания и территории отдела полиции. Общая сумма превысила 4 млн 700 тысяч рублей. На оплату работы техперсонала ушло около 1 млн рублей. Остальные 3 млн 600 тысяч рублей подозреваемый и предприниматель потратили по своему усмотрению, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении бывшего сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде ареста. По части 4 статьи 159 УК РФ бывшему полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей (либо без такового). Индивидуальный предприниматель также стал фигурантом уголовного дела.