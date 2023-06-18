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НовостиПроисшествия18 июня 2023 19:08

Молния сожгла электроподстанцию и оставила без света 1500 человек на Ставрополье

Массовые отключения затронули станицу Ессентукскую
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
На Ставрополье бушует непогода

На Ставрополье бушует непогода

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ставропольском крае из-за непогоды произошло ЧП - без света остались 1500 человек в станице Ессентукской. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко в своем официальном Телеграм-канале.

Он рассказал, что молния ударила в подстанцию, из-за чего произошло возгорание.

- Специалисты работают над тем, чтобы подать ресурс по резервной линии, - проинформировал Бондаренко.

Также из-за грозы произошло отключение электроэнергии в поселках Ясная Поляна и Подкумок. Работы по подключению ведутся.

Тем временем, Госавтоинспекция СК сообщила о подтоплении проспекта Кирова в Пятигорске и попросила воздержаться от поездок по городу-курорту. Помимо этого стихия ударила по соседней Северной Осетии. Во Владикавказе после схода селя подтопило даже многоквартирные дома, в республиканской столице пришлось ввести режим ЧС.