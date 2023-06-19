За минувшую неделю коронавирусом на Ставрополье заболели 77 человек

Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 11 по 18 июня, от коронавируса выздоровели 90 человек, а заболели – 77, в том числе шесть детей. Госпитализация понадобилась 5 пациентам, среди которых три ребенка. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— Выздоровело 90 человек. Уровень госпитализаций остается на минимальных отметках. Между тем, все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – написал в социальных сетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Вакцинаций против коронавируса на Ставрополье за неделю сделали немного. Первый компонент вакцины получил только 21 человек, а полный курс иммунизации прошли 14 человек. По-прежнему вакцину можно получить в медицинских учреждениях.