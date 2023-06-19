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НовостиПроисшествия19 июня 2023 6:33

Три поселка в Минводах остались без воды из-за проблем с фильтровальной станцией

Фильтровальная станция Юца перестала работать, из-за чего отключили водоснабжение
Данил ЮРКОВ
В Минераловодском округе без воды остались три поселка

В Минераловодском округе без воды остались три поселка

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Минераловодском округе из-за проблем с фильтровальной станцией Юца в Пятигорске три поселка остались без воды. В Новотерском, Змейке и Бородыновке в общем с 01:00 без водоснабжения сидят 1633 абонента. Об этом заявил глава Минвод Сергиенко Вячеслав.

— Сегодня в районе 01:00 часа ночи получена информация об остановке фильтровальной станции Юца города Пятигорск, в связи с чем временно приостановлена подача питьевой воды абонентам, – написал Сергиенко Вячеслав в социальных сетях.

При этом жителям поселков будут подвозить воду в цистернах. Для этого надо оставить заявку по телефону: 5-57-67. Когда проблему со станцией устранят, не сообщается. Пока что в домах людей не идет вода из-под крана.