Мотоциклист без прав на большой скорости съехал в озеро на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Новоалександровском округе Ставрополья, в станице Расшеватской, водитель мотоцикла «Урал» с люлькой ехал на опасной скорости. Из-за этого мотоциклист не справился с управлением и вылетел в озеро. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Водитель, 39-летний местный житель, с травмой головы и ушибом грудной клетки доставлен в реанимацию. Выяснилось, что категории «А» для управления мототранспортом пострадавший не имеет, – пишет ведомство.

Мотоцикл не зарегистрирован в законном порядке, а шлема у водителя не было. Экспертиза покажет, был ли мужчина трезвый в момент происшествия. На него составили протоколы за нарушения. По факту аварии проводится проверка.