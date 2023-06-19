В Кисловодске невнимательный водитель сбил пешехода на переходе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На проспекте Мира в Кисловодске водитель «Опель Вектра» не дал преимущество в движении пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Вероятно, автомобилист просто не заметил человека, из-за чего произошла авария. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов для помощи пострадавшему и разбирательств.

— С травмой головы и повышенным из-за ДТП давлением 63-летний пешеход, житель Ростовской области, доставлен в больницу. За рулем находился 53-летний житель КЧР, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За последние два года водитель не получал штрафов за нарушение правил дорожного движения, на момент аварии он был трезвый. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются автоинспекторами.