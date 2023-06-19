Фото: «Россети Северный Кавказ»
15 июня 2023 года в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ».
Акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, а также приняты решения:
- о распределении прибыли (убытков) по результатам 2022 года;
- о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2022 года;
- о внесении изменений в Устав ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций.
Избран новый состав Совета директоров Общества, в который вошли (должности указаны на момент выдвижения):
•Мольский Алексей Валерьевич – заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;
•Левченко Роман Алексеевич – генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»;
•Андреева Елена Викторовна – заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»;
•Устюгов Дмитрий Владимирович – директор по правовым вопросам ПАО «Россети»;
•Камышников Александр Петрович – директор по безопасности ПАО «Россети»;
•Ляпунов Евгений Викторович – заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»;
•Лещевская Юлия Александровна – заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;
•Баранюк Наталья Николаевна – руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»;
•Макаров Владимир Александрович – директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
•Парамонова Наталья Владимировна – первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»;
•Сасин Николай Иванович – Председатель Ставропольского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ».
Членами Ревизионной комиссии избраны (должности указаны на момент выдвижения):
•Ульянов Антон Сергеевич – директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
•Царьков Виктор Владимирович – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
•Тришина Светлана Михайловна – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
•Рогачев Кирилл Евгеньевич – начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
•Остроухова Ольга Викторовна – главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
Аудиторской организацией ПАО «Россети Северный Кавказ» назначен коллективный участник в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).