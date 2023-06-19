МЧС предупреждает о подъеме реки Подкумок на Ставрополье до опасных отметок

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Из-за сильных ливней и продвижения паводочной волны в районе станицы Незлобной на Ставрополье из берегов может выйти река Подкумок. В МЧС предупредили о том, что до конца суток 19 и 20 июня вода в Подкумке может подняться до неблагоприятных отметок.

Жителям станицы рекомендуют заранее подготовить документы для эвакуации, по возможности уехать из предполагаемого места затопления, вывезти транспорт, убрать продукты из мест подтоплений. Следует сделать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей.

Также в МЧС рекомендуют заготовить рюкзак с теплой одеждой и двухдневным запасом еды. Электричество и газ в доме следует отключить при эвакуации.

— Перед входом в жилище после спада воды соблюдайте меры предосторожности: предварительно откройте двери и окна для проветривания, не пользуйтесь открытым огнем до проветривания, – пишет пресс-службе ГУ МЧС России по Ставрополью.