Почти 12 процентов жителей Ставрополья живут за чертой бедности

За чертой бедности живет почти 12 процентов жителей Ставрополья Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье 11,7 процента населения живет за чертой бедности. Такой вывод сделали в исследовании за 2022 год РИА «Новости». Регион занял 79 из 85 позицию в списке по доходам населения, при этом отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,23. Житель региона на одну зарплату может купить 1,23 потребительской корзины.

Хуже ситуация обстоит в Ингушетии, где за чертой бедности проживают 30,5 процента населения. Причем если на Ставрополье количество бедных упало на 1,3 процента, то в Ингушетии их число выросло на 1,2 процента. Республика заняла последнее 85 место. Средний житель Ингушетии может купить только одну потребительскую корзину.

В КЧР за чертой бедности находятся 22 процента жителей. Однако средний житель может позволить на зарплату купить 1,04 потребительской корзины, из-за чего республика заняла 83 место в рейтинге. Бедных в Карачаево-Черкесии стало на 0,1 процента меньше.

В Чечне дела обстоят лучше, так как на среднюю зарплату местный житель может купить себе 1,30 потребительской корзины. При этом за чертой бедности в республике находятся 19,4 процента населения. Чечня заняла 71 строчку рейтинга.

Жители КБР на зарплату могут купить 1,36 потребительской корзины. За чертой бедности в Кабардино-Балкарии живут 16,4 процента населения, но республика заняла 70 строчку рейтинга.

За чертой бедности живут 13 процентов жителей Северной Осетии, хотя на зарплату можно купить 1,38 корзины товаров. Количество бедных упало на 0,4 процента.

В Дагестане за чертой бедности живет 14,2 процента, при этом на среднюю зарплату можно купить 1,5 корзины товаров. Число бедных в республике упало на 0,5 процента.