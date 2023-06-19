Водитель тяжело пострадал в спровоцированной им аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Нефтекумском округе Ставрополья, на 68 километре трассы «Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск», водитель «Хендэ Акцент» разогнал транспорт до опасной скорости, на которой не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет, где перевернулся. Пострадавшему вызвали скорую помощь, на место происшествия приехали автоинспекторы.

— Выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В буденновскую больницу с серьезными травмами доставлен 43-летний водитель, житель села Ачикулак, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автомобилист не является злостным нарушителем правил дорожного движения. У него взяли кровь для анализа на алкоголь. Результаты будут известны через несколько дней. По факту аварии проводится проверка, о состоянии пострадавшего на данный момент не сообщается.