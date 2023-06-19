Доцента кафедры в институте Пятигорска осудят за 41 мелкую взятку

За 41 мелкую взятку осудят доцента кафедры института в Пятигорске Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пятигорске осудят доцента кафедры медико-фармацевтического института. Злоумышленницу поймали на 41 взятке от студентов, которые не хотели сдавать предмет. Ныне обвиняемая получила в общей сложности 151 тысячу рублей, а за это ставила положительные оценки. Правда, о преступлениях узнали, и доцента начали проверять на коррупцию.

— Следствием установлено, что в январе текущего года обвиняемая, получила от 41 студента, взятки на общую сумму 151 тысяча рублей, за выставление положительных оценок по одной из дисциплин, без проведения фактического контроля их знаний, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Студенты получали оценки по предмету «Фармакогнозия». На доцента завели уголовное дело по факту 41 эпизода части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкая взятка). Сейчас следствие собрало достаточно доказательств вины фигурантки, материалы направили в суд на рассмотрение. Там решится судьба злоумышленницы.

— Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.