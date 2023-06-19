Более 240 тысяч рублей заплатил подрядчик со Ставрополья за сорванные сроки

Подрядчика со Ставрополья оштрафовали за срыв сроков контракта Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ипатовском округе Ставропольского края к ответственности привлекли подрядчика, который сорвал сроки по трем муниципальным контрактам. Организация должна была починить дороги на территории округа, однако в сроки это выполнить не удалось. За дело взялась прокуратура, которая нашла в этом нарушение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— В нарушение требований закона подрядчиком работы, предусмотренные условиями контракта, в установленный срок не выполнены, что повлекло нарушение прав участников дорожного движения на безопасное передвижение, увеличение количества ДТП на неотремонтированных участках автомобильных дорог, – пишет ведомство.

На подрядчика завели три дела об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств). Суд признал вину исполнителя и назначил наказание в виде штрафа в 240 тысяч рублей, дороги продолжают ремонтировать.