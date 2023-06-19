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НовостиПроисшествия19 июня 2023 11:42

Более 240 тысяч рублей заплатил подрядчик со Ставрополья за сорванные сроки

На исполнителя контракта по ремонту дорог завели три дела об административном правонарушении
Данил ЮРКОВ
Подрядчика со Ставрополья оштрафовали за срыв сроков контракта

Подрядчика со Ставрополья оштрафовали за срыв сроков контракта

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ипатовском округе Ставропольского края к ответственности привлекли подрядчика, который сорвал сроки по трем муниципальным контрактам. Организация должна была починить дороги на территории округа, однако в сроки это выполнить не удалось. За дело взялась прокуратура, которая нашла в этом нарушение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— В нарушение требований закона подрядчиком работы, предусмотренные условиями контракта, в установленный срок не выполнены, что повлекло нарушение прав участников дорожного движения на безопасное передвижение, увеличение количества ДТП на неотремонтированных участках автомобильных дорог, – пишет ведомство.

На подрядчика завели три дела об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств). Суд признал вину исполнителя и назначил наказание в виде штрафа в 240 тысяч рублей, дороги продолжают ремонтировать.