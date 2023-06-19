За минувшую неделю на Ставрополье поймали 178 пьяных водителей

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На Ставрополье за прошедшую неделю, с 12 по 18 июня, поймали 178 пьяных водителей. Причем 21 из них попался на нарушении повторно – на таких автомобилистов завели уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Накануне вечером сотрудники Госавтоинспекции Левокумского округа при патрулировании села Николо-Александровского заметили автомобиль отечественного производства, водитель которого только при виде экипажа включил ближний свет фар, – пишет ведомство.

Машину остановили, за рулем сидел 31-летний житель Курского округа. Прав у водителя не было – он объяснил это тем, что учится в автошколе. Устойчивый запах алкоголя в автомобиле мужчина оправдал пьяными пассажирами. Правда, тест на опьянение показал наличие 0,6 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Водитель признался, что выпивал перед поездкой. На него выписали протокол, за который мужчине грозит от 10 до 15 суток административного ареста либо штраф в 30 тысяч рублей.