«Россети Северный Кавказ» принимают в эксплуатацию бесхозяйное электросетевое имущество на Ставрополье

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики «Россети Северный Кавказ» продолжают вести последовательную работу по выявлению, инвентаризации и признанию права собственности на бесхозяйные электросетевые активы в рамках действующего законодательства.

За пять месяцев этого года на территории южной части Ставропольского края (зона обслуживания Центральных электрических сетей филиала «Ставропольэнерго») специалисты приняли в эксплуатацию свыше 10 километров воздушных линий 0,4 и 10 кВ и пять трансформаторных подстанций общим номиналом 1,2 мегавольтампер (МВА).

В их числе – электроустановки ликвидированного садового товарищества «Дорожник», расположенного в поселке Иноземцево (г. Железноводск), бесхозяйное энергооборудование в поселках Капельница (г. Железноводск) и Новый Янкуль (Андроповский муниципальный округ), а также станице Константиновская (Предгорный муниципальный округ).

Ранее электроустановки никем не обслуживались, что привело к ненадлежащему электроснабжению нескольких тысяч жителей края.

— Основная задача приема в эксплуатацию бесхозяйных объектов – снизить их аварийность за счет качественного обслуживания и обеспечить надежное электроснабжение потребителей. Поэтому оборудование, которое компания принимает на баланс, в плановом порядке ремонтируется и реконструируется, – пояснил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.