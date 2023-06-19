В возрасте 100 лет в Северной Осетии умер ветеран ВОВ Сафарби Цалиев

Фото: социальные сети главы Северной Осетии Сергея Меняйло

В Северной Осетии умер ветеран Великой Отечественной войны Сафарби Цалиев, который прошел битвы под Сталинградом, на Курской дуге и сражался за Ленинград. Два месяца назад он отпраздновал 100-летний юбилей.

За многочисленные достижения во время Великой Отечественной войны он получил ордена Отечественной войны I и II степеней, медалью «За боевые заслуги», а также множество других наград. О смерти ветерана сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

— Буквально два месяца назад мы поздравляли Сафарби Мухаевича со 100-летием. А сегодня такая новость. Мои соболезнования родным и близким, – написал в социальных сетях глава Северной Осетии Сергей Меняйло.