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НовостиОбщество19 июня 2023 12:50

В возрасте 100 лет в Северной Осетии умер ветеран ВОВ Сафарби Цалиев

Он прошел битвы под Сталинградом, на Курской дуге, сражался за Ленинград
Данил ЮРКОВ
Фото: социальные сети главы Северной Осетии Сергея Меняйло

Фото: социальные сети главы Северной Осетии Сергея Меняйло

В Северной Осетии умер ветеран Великой Отечественной войны Сафарби Цалиев, который прошел битвы под Сталинградом, на Курской дуге и сражался за Ленинград. Два месяца назад он отпраздновал 100-летний юбилей.

За многочисленные достижения во время Великой Отечественной войны он получил ордена Отечественной войны I и II степеней, медалью «За боевые заслуги», а также множество других наград. О смерти ветерана сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

— Буквально два месяца назад мы поздравляли Сафарби Мухаевича со 100-летием. А сегодня такая новость. Мои соболезнования родным и близким, – написал в социальных сетях глава Северной Осетии Сергей Меняйло.