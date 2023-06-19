Тело перевернувшегося в лодке рыбака нашли на Ставрополье

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На Ставрополье нашли тело рыбака, который перевернулся в лодке в реке Кубань. Спасатели Невинномысска больше недели искали погибшего. Два мужчины взяли снасти и отправились за уловом. В какой-то момент одно из плавательных средств не выдержало, и удильщик оказался в воде, откуда уже не смог выбраться. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

— Поиски рыбака давались тяжело. Бурный водный поток Кубани и последующее поднятие уровня воды в ней тормозили работу спасателей АСГ Невинномысска. Пару дней проводить поисковую операцию не представлялось возможным, – пишет ведомство.

Когда уровень воды опустился, спасатели смогли продолжить поиски. Другие рыбаки отыскали погибшего и сообщили специалистам об этом. Тело зажало в «коряжнике», его пришлось доставать при помощи альпинистского снаряжения. Спасатели передали тело правоохранительным органам. Течение унесло рыбака на два километра от места, где перевернулась лодка.