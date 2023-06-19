«Чтоб руки отсохли»: в Кисловодске вандалы разбили чаши, изготовленные из испанского гранита

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

В Кисловодске ищут вандалов, которые сломали чаши из испанского мрамора, которые построили за счет курортного сбора. Из-за введенных санкций доставить такой еще раз не получится, поэтому сейчас ищут аналогичный материал для ремонта. Негодование по факту происшествия выразил мэр курорта Евгений Моисеев.

— Информация о произошедшем направлена в полицию.Наших видеокамер на фонтане нет. Изучаем записи видеокамер, расположенных на прилегающих территориях, – написал Евгений Моисеев в социальных сетях.

Вандалам грозит уголовное наказание за поломанные чаши. Мэр не сообщил их стоимость, однако за них явно заплатили немалые деньги. Злоумышленников начали искать.