В Пятигорске 6-летний ребенок получил тяжелые травмы в детском саду

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В детском саду Пятигорска проводят проверку после того, как 6-летний ребенок получил тяжелые травмы. Днем 15 июня ребенок вышел гулять и находился под присмотром воспитателя, однако в какой-то момент упал с деревянной лестницы и получил телесные повреждения.

Его было доставили в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь, а на место приехали следователи и прокуроры.

— Получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана оперативная медицинская помощь, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

По данному факту следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Началось следствие, сотрудники устанавливают все причины произошедшего.

— Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.