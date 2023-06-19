За прошедшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 30 млн рублей

Мошенники забрали у жителей Ставрополья 30 млн за прошлую неделю Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Ставрополье за минувшую неделю, с 12 по 18 июня, отдали мошенникам 30 млн рублей. Полиция региона просит быть бдительными при общении с незнакомцами и не переводить им деньги. Если собеседник представляется сотрудником правоохранительных органов или сообщает о проблеме со счетом в банке, следует прервать разговор.

— Так, в дежурную часть ОМВД России по городу Железноводску обратилась 62-летняя местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Неизвестный представился сотрудником банка и сказал, что злоумышленники получили доступ к ее личным счетам. Чтобы избежать кражи денег, надо было перевести сбережения на якобы безопасный счет. Пенсионерка сделала 12 переводов на 1,2 млн рублей.

Когда деньги не вернулись обратно, жертва поняла, что ее обманул мошенник. На неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).