В школы Кисловодска поступили угрозы о ртутных капсулах и крысиной отраве в еде

В Кисловодске школы проверяют после угроз о ртутных капсулах и крысиной отраве в еде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во все школы Кисловодска поступили угрозы, мол, там заложены ртутные капсулы, которые травят людей в помещение, а во всю еду добавили крысиную отраву. Спецслужбы выехали на место происшествия и начали проверять здания на предмет опасности. Об этом сообщил мэр курорта Евгений Моисеев.

— На этот раз угрожают тем, что во всех школах заложены ртутные капсулы и еда отравлена крысиным ядом. Специальные службы выехали на место, проводится проверка, – написал мэр в социальных сетях.

Если информация подтвердится, то всю еду уничтожат, капсулы уберут из зданий и проведут очистку для безопасности людей. В ином случае учреждения продолжат работать в штатном режиме.