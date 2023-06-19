В МЧС опубликовали кадры спасения туристов из Москвы в КЧР

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Спасение потерявшихся в горах Архыза туристов из Москвы закончилось, а в МЧС опубликовали кадры эвакуации двух пострадавших. Работу осложняла непогода, но специалисты доставили участников похода в безопасное место. Две другие туристки оставили пострадавших с палаткой и двухдневным запасом еды, так как руководитель получит травму и не мог ходить.

— Двух пострадавших туристов нашли на перевале Браконьеров и эвакуировали в Архыз. Работу Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России осложняли сильный ветер и дождь, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской республике.

Пострадавших передали медикам. Их жизни ничего не угрожает. Напомним, что две уцелевшие туристки прошли 28 километров по горам, чтобы найти помощь. У них это получилось, и спасатели начали операцию по вызволению людей, провалившихся вниз на перевале Браконьеров.

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