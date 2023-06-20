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НовостиПроисшествия20 июня 2023 5:20

Подростка без шлема и прав за рулем мопеда поймали на Ставрополье

На несовершеннолетнего составили два протокола
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

В Левокумском округе Ставрополья автоинспекторы патрулировали территорию и заметили подростка, который ехал на мопеде без шлема, хотя на улице шел ливень. Сотрудники остановили транспорт и начали проверять водителя. Оказалось, парню недавно исполнилось 16, а прав у него нет.

На место вызвали мать подростка и в ее присутствии составили на него два протокола – за езду без шлема и прав. Транспорт передали другим родственникам, чтобы увезти его домой.

— Госавтоинспекция региона обращается к родителям с напоминанием, что управление любым транспортным средством требует соответствующих навыков и наличия соответствующей водительской категории, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции региона.