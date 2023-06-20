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НовостиПроисшествия20 июня 2023 5:30

Двухлетний ребенок тяжело пострадал после падения с третьего этажа в Чечне

Прокуратура начала проверку
Данил ЮРКОВ
Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Чечне

Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Чечне

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ахматовском районе Грозного из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок. Малыша доставили в больницу с множественными травмами, медики расценивают его состояние как тяжелое. Сейчас его стабилизируют. Об этом узнала республиканская прокуратура, которая начала проверку.

— Организована доследственная проверка. Одновременно будет дана оценка надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. Ход и результаты проверок находятся на контроле, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Чечни.

Предварительно ведомство сообщает о возможности введения двух дел – административного за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и уголовного, если это сопряжено с жестоким обращением с детьми. Проверка продолжается, обстоятельства случившегося устанавливаются.