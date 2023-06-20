Ряд населенных пунктов в Предгорном округе Ставрополья затопило ночью

Фото: социальные сети главы Предгорного округа Николая Бондаренко

В Предгорном округе Ставрополья минувшей ночью сильные ливни принесли на улицы ряда населенных пунктов воду с камнями и грязью. Все это осталось на дорогах после окончания непогоды, ливневки стали забиваться, а ездить по проезжей части стало затруднительно.

— Сегодня все службы будут вновь устранять последствия после стихии. Планирую объехать все пострадавшие населенные пункты, – написал в социальных сетях глава муниципалитета Николай Бондаренко.

И хотя штормовое предупреждение на Ставрополье сняли, еще несколько дней ожидается непогода. Вместо грозовых дождей с градом и ветром до 23 м/с в регионе будут идти кратковременные осадки с грозами. Тем не менее стихия все равно наносит удар по инфраструктуре.