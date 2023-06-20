На Ставрополье нарушение ПДД стало причиной аварии с двумя пострадавшими

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 207 километре трассы «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель «Лады Приоры» выехал со второстепенной дороги. По главной дороге ехала другая «Приора», которой первый автомобиль в нарушение ПДД не уступил дорогу и протаранил.

— В результате в больницу с травмами доставлены оба водителя. 30-летнему водителю второй «Приоры» назначено амбулаторное лечение, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Аварию спровоцировала 27-летняя жительница округа, ей понадобилась госпитализация. Стаж вождения водителя – 7 лет, в прошлом году ее трижды оштрафовали на нарушения правил дорожного движения. Экспертиза покажет, была ли она трезвая в момент ДТП. По факту происшествия проводится проверка.