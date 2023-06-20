Около 2500 заявлений об ущербе подали жители Дагестана после ливней и града

Фото: правительство Дагестана

В Дагестане порядка 2500 жителей Буйнакска подали заявления об ущербе их домов. Специалисты начали обследование жилищ людей и оценку нанесенного стихией ущерба. С 19 по 20 июня в республике действует штормовое предупреждение из-за дождей с грозами, градом и ветром до 17 м/с.

— Всего принято около 2500 заявлений от граждан, обследовано около 800 частных домовладений, 33 многоквартирных дома и 25 объектов образования. С 19 июня введен режим ЧС муниципального характера, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

Специалисты оценивают нанесенный градом и дождем ущерб в Буйнакском районе, где имеются повреждения кровель частных домов, в населенных пунктах Халимбекаул и Кафыркумух. Оперативная группа МЧС выехала на место с беспилотниками, чтобы проверить все с воздуха.